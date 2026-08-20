Marano. Strisce blu rifatte in città: task force ambientale e nuove telecamere

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Strisce blu rifatte in gran parte della città e vigili in azione già dalle prime ore di questa mattina. È partita, poi, da giorni una task force per verificare la situazione e intervenire sulle principali criticità in tema ambientale, soprattutto per verificare corretto conferimento rifiuti.

Parallelamente proseguono i lavori per l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza, attese da anni. Un intervento che punta a rafforzare i controlli e migliorare sicurezza e decoro urbano.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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