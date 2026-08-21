Qualiano: 5 chilometri di fuga sfrenata. Carabinieri arrestano un 20enne e un 19enne

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È notte a Qualiano e sulla circumvallazione esterna una Fiat Panda sfreccia a forte velocità. A pattugliare le strade però c’è una gazzella dei carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania.

I militari intimano l’alt, ma l’auto non rallenta, anzi, accelera e si dà alla fuga. Inizierà così una corsa lunga 5 chilometri tra le strade del comune.

I carabinieri li inseguono. Le sirene della gazzella accompagnano la fuga, ma l’auto non ha alcuna intenzione di fermarsi. Vuole seminare i carabinieri e per farlo sperona l’auto dei militari che fortunatamente proseguono la corsa. In via Giovanni Falcone però il conducente perde il controllo. La Panda urta il marciapiede, si ribalta e finisce contro la recinzione di un terreno.

I due a bordo dell’auto scendono e continuano la fuga a piedi. I carabinieri li seguono e li fermano.

A finire in manette sono un 20enne e un 19enne*, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e danneggiamento.

Arrestati sono ora in attesa di giudizio.

Gli arrestati:

*LUCCA RAFFAELE, NATO A MUGNANO DI NAPOLI IL 28.08.2007, RESIDENTE A QUALIANO

CERULLO GAETANO (NATO A MUGNANO DI NAPOLI IL 05.06.2006, RESIDENTE A QUALIANO













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