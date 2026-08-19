Auto si ribalta a Calvizzano, 15enne ancora grave all’ ospedale di Pozzuoli

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C’era un minore alla guida della Fiat Panda che si è ribaltata sulla via della Resistenza, a Calvizzano, arteria ad alto scorrimento tra Marano e Qualiano. A bordo dell’auto viaggiavano altri due minori.

Per cause ancora da accertare, il giovane conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è finita fuori strada e si è ribaltata. Uno dei tre occupanti è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso in codice rosso. Gli altri due giovani sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare le cause che hanno portato al ribaltamento della Panda.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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