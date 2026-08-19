Litorale flegreo-giuglianese: allevamenti a mare di cozze, nessun allarme per epatite A

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Controlli sempre più serrati in questi giorni negli specchi acquei dei comuni costieri del territorio dell’Asl Napoli 2 Nord: i veterinari del Settore Molluschicoltura della Unità operativa complessa di Sanità Animale, incardinata nel Dipartimento di Prevenzione, stanno effettuando in particolare il monitoraggio degli allevamenti di cozze negli specchi acquei classificati presenti nei Comuni di Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida e Pozzuoli. In base alla normativa di riferimento, i campionamenti puntano a verificare i parametri microbiologici (per la ricerca di batteri come l’Escherichia coli e la Salmonella), bio-tossicologici (per l’eventuale presenza di biotossine algali pericolose accumulate in seguito al filtraggio dell’acqua di mare da parte dei molluschi bivalvi) e del fitoplancton potenzialmente tossico.

A ciò si aggiunge una valutazione chimica per la ricerca di contaminanti ambientali come metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, diossina e pcb diossina simili. I campioni una volta raccolti vengono immediatamente spediti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici per l’analisi. Al momento, si evidenzia in una nota dell’Azienda sanitaria, le verifiche sul genoma dell’epatite A hanno dato tutte esito negativo, pertanto la fase di massima attenzione e restrizione alla raccolta è superata. Prosegue il monitoraggio e la fase di sorveglianza rafforzata in alcuni dei siti ispezionati. “I nostri veterinari ed addetti alla prevenzione sono impegnati costantemente, durante tutto l’anno, nell’attività di campionamento a mare, intensificando i controlli in questo periodo dell’anno non soltanto per l’epatite A, Escherichia coli e Salmonella ma per misurare i livelli bio-tossicologici e procedere al monitoraggio delle specie fitoplanctoniche, che possono far registrare un aumento con le alte temperature”. Così la direttrice generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni.













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