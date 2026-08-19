Il Vaticano rimuove il “prete dei migranti”: finisce l’era di don Biancalani

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Dopo dieci anni di polemiche, scontri politici e tensioni con residenti e parrocchiani, per don Massimo Biancalani arriva lo stop più pesante. E questa volta non arriva dalla destra, dalla polizia o da qualche amministratore locale contrario al suo modello di accoglienza. Arriva direttamente dalla Chiesa.

Come riportato da TgCom24, il sacerdote non è più parroco di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e di San Niccolò a Ramini, nel Pistoiese. Maturata al termine di un lungo procedimento canonico e passata anche dalla Santa Sede, la decisione chiude almeno per ora l’esperienza che aveva trasformato Biancalani nel celebre “prete dei migranti”.













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