Mugnano, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta di investirli: arrestato

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Notte di tensione a Mugnano, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nell’ambito di un servizio ad “alto impatto”. L’episodio è avvenuto in via Cesare Pavese.

Durante il controllo, due militari hanno intimato l’alt a un’autovettura. Il conducente, invece di fermarsi, avrebbe proseguito la marcia tentando di investire i Carabinieri, mettendo seriamente a rischio la loro incolumità, per poi darsi alla fuga.

I militari, però, sono riusciti a riconoscere il soggetto e, al termine delle ricerche, si sono recati presso la sua abitazione. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e accompagnato in caserma, dove sono stati espletati gli adempimenti di rito. Successivamente è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Mugnano, Pierluigi Schiattarella, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’attività svolta quotidianamente sul territorio. “Desidero ringraziare i Carabinieri della Stazione di Mugnano per l’ennesima dimostrazione di professionalità, coraggio e presenza sul territorio. Quanto accaduto stanotte dimostra ancora una volta quanto sia importante il lavoro quotidiano delle nostre forze dell’ordine, impegnate a garantire sicurezza e legalità alla nostra comunità”.













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