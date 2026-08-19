Marano, 100 telecamere già attive sul territorio: altre 30 in arrivo. Il Comune fa chiarezza dopo le polemiche di alcuni sciolti

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Sono circa 100 le telecamere già installate e funzionanti, o comunque in fase di test, sul territorio di Marano. Un sistema di videosorveglianza potenziato dopo l’arrivo della commissione straordinaria, anche grazie al lavoro di alcuni ufficiali della Polizia Municipale.

A breve arriveranno altre 30 telecamere, finanziate attraverso nuovi fondi recuperati in extremis, nonostante alcune iniziali inerzie. Sei dei nuovi dispositivi saranno destinati all’area PIP, dove è inoltre attesa a breve l’apertura del collegamento viario con la zona di Villaricca e Qualiano, un’arteria attesa da oltre 15 anni.

Il potenziamento della videosorveglianza interviene su una delle criticità evidenziate nella relazione che ha portato allo scioglimento del Comune, nella quale veniva sottolineata la necessità di rafforzare i sistemi di controllo del territorio.

La precisazione arriva dal Comune anche alla luce di alcune inesattezze diffuse da esponenti dell’ex Consiglio comunale sciolto per mafia, con l’obiettivo di chiarire lo stato degli interventi e gli investimenti già realizzati o programmati.

Un sistema di videosorveglianza sempre più capillare che punta a rafforzare sicurezza, prevenzione e controllo nelle aree più sensibili della città.













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