CALVIZZANO, AUTO SI RIBALTA CON TRE GIOVANI A BORDO. UNO E’ GRAVE

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E’ stato un ribaltamento a far scattare l’allarme sulla via della Resistenza, a Calvizzano, arteria ad alto scorrimento tra Marano e Qualiano. Una Fiat Panda, con tre giovani a bordo, è finita fuori controllo per cause ancora da accertare.

Uno degli occupanti è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso in codice rosso. Gli altri due giovani sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.













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