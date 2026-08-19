SAN GIORGIO A CREMANO, UOMO ARMATO DI MACHETE SI BARRICA IN CASA: SUL POSTO I NEGOZIATORI DEI CARABINIERI

San Gorgio a Cremano nei pressi della pasticceria Gigli, stando a quanto raccolto da Il Mattino c’è un uomo barricato in casa, secondo alcune testimonianze sarebbe armato da machete (circostanza non confermata dalle forze dell’ordine) e pare abbia ferito una donna. Sul posto i negoziatori dei carabinieri.

I carabinieri sono intervenuti a via Gianturco 22. Un uomo di 62 anni si è barricato in casa per motivi ancora non chiari. L’uomo è verosimilmente solo all’interno dell’abitazione. Il negoziatore del comando provinciale di Napoli sta tentando un contatto con l’uomo.