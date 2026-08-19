SAN GIORGIO A CREMANO, UOMO ARMATO DI MACHETE SI BARRICA IN CASA: SUL POSTO I NEGOZIATORI DEI CARABINIERI

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I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
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