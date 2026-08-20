L’IRAN MINACCIA L’EUROPA. TRUMP: DA OGGI GUERRA ECONOMICA DEVASTANTE, I NOSTRI ALLEATI CI AIUTINO

Trump: “Tutti i nostri alleati si schierino per sconfiggere l’Iran”

“Contrabbando di petrolio, trasferimenti di denaro, uffici di cambio, registri navali, società di facciata: tutto questo deve cessare ora”, sottolinea ancora Trump. “Sapete bene chi siete. Sarà un ‘D-Day economico’ e abbiamo bisogno che tutti i nostri alleati si schierino al fianco degli Stati Uniti per isolare e sconfiggere la minaccia rappresentata dall’Iran – insiste il presidente americano – Questi fanatici sono alle corde; queste misure storiche li metteranno in ginocchio, paralizzando la loro capacità di diffondere il terrore nel mondo. l’Iran non avrà mai un’arma nucleare”.