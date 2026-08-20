L’IRAN MINACCIA L’EUROPA. TRUMP: DA OGGI GUERRA ECONOMICA DEVASTANTE, I NOSTRI ALLEATI CI AIUTINO

Trump: “Tutti i nostri alleati si schierino per sconfiggere l’Iran”
“Contrabbando di petrolio, trasferimenti di denaro, uffici di cambio, registri navali, società di facciata: tutto questo deve cessare ora”, sottolinea ancora Trump. “Sapete bene chi siete. Sarà un ‘D-Day economico’ e abbiamo bisogno che tutti i nostri alleati si schierino al fianco degli Stati Uniti per isolare e sconfiggere la minaccia rappresentata dall’Iran – insiste il presidente americano – Questi fanatici sono alle corde; queste misure storiche li metteranno in ginocchio, paralizzando la loro capacità di diffondere il terrore nel mondo. l’Iran non avrà mai un’arma nucleare”.
Trump annuncia: “Da oggi guerra economica devastante contro l’Iran e chi lo aiuta”
“Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell’Iran un’opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro, non l’hanno colta. Pertanto, oggi annuncio l’operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese! Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti”. Lo annuncia Donald Trump su Truth, avvertendo inoltre che “qualsiasi Paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all’Iran un’ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende”
Fertitta: “La situazione a Hormuz presto si risolverà”
L’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta, ha detto “penso che tutti sappiamo che la situazione si risolverà”, in riferimento allo Stretto di Hormuz. Certo, la situazione è molto complicata”, ha proseguito il diplomatico, spiegando che “il presidente voleva sbarazzarsi di un regime orribile che non permette alle persone di protestare. Rispetto Donald Trump e apprezzo la sua leadership nell’aver detto che dobbiamo sbarazzarci di questo regime, e lo sostengo al 100%”.