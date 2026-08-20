Targhe polacche al capolinea: l’Rc auto italiana diventerà obbligatoria

L’elusione di tasse, imposte e multe

L’obiettivo dei ministeri dell’Interno e dei Trasporti è chiaro: mettere la parola fine al fenomeno dell’esterovestizione di vetture immatricolate in Italia – le cosiddette targhe polacche (ma in passato erano state le targhe bulgare e ancor prima quelle tedesche) – finalizzato non solo a eludere i costi, le imposte e le tasse a cui sono soggetti i veicoli immatricolati in Italia, ma anche a sfruttare l’inerzia di molti comandi di polizia locale nella notifica delle multe all’estero.