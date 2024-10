Codici Campania: bisogna rivedere la riscossione di Napoli Obiettivo Valore. I cittadini segnalano ingiunzioni per multe già pagate

114 Visite

Potenziare il recupero dell’evasione garantendo una riscossione efficace. Questa la missione di Napoli Obiettivo Valore, la nuova società che affianca il Comune di Napoli nella gestione delle entrate tributarie. Sarà per la foga di raggiungere il traguardo prefissato, sarà che la burocrazia regala sempre qualche sorpresa, fatto sta che diversi cittadini lamentano dei problemi con le multe stradali. Il caso è arrivato anche all’associazione Codici Campania, che si è attivata per fornire assistenza ai malcapitati automobilisti.

“Le segnalazioni che stiamo ricevendo e che stiamo analizzando – spiega Giuseppe Ambrosio, legale di Codici Campania – riguardano una situazione paradossale. Parliamo, infatti, di cittadini che hanno regolarmente pagato la sanzione, ma hanno ricevuto un’ingiunzione di pagamento da parte di Napoli Obiettivo Valore. Un cortocircuito su cui si potrebbe anche passare sopra, considerando i numeri importanti relativi ai tributi dovuti e non versati, se non fosse che risolvere la questione è molto complicato. Chi tenta di chiedere chiarimenti, dimostrando al tempo stesso di aver regolarmente pagato quanto dovuto, non riesce a trovare un canale di comunicazione con Napoli Obiettivo Valore. Il disagio è evidente. La situazione sta diventando spiacevole, sia nella forma che nella sostanza. La società sarà anche alle prese con una mole di lavoro notevole, ma questo non può essere un alibi per non rispondere ai cittadini, chiamati in causa solo per le ingiunzioni di pagamento, anche quando non sono dovute. Ci aspettiamo un intervento urgente da parte di Napoli Obiettivo Valore per rimettersi in carreggiata ed anche un richiamo da parte del Comune. Nel frattempo, continueremo a tutelare i cittadini che sono stati ingiustamente chiamati in causa dalla società con richieste errate. Il tutto ricordando anche i problemi sulla legittimazione della società nell’attività di riscossione dei tributi locale, data la mancata iscrizione all’albo. Un’altra questione su cui è necessario un urgente intervento chiarificatore”. I cittadini che hanno ricevuto un’ingiunzione di pagamento dalla società Napoli Obiettivo Valore per una multa che hanno regolarmente pagato possono contattare l’associazione Codici Campania telefonando al numero 0816583004 o inviando un’e-mail all’indirizzo codici.campania@codici.org.













