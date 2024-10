Zulfiqar Khan, espulso l’imam di Bologna che esaltava Hamas

122 Visite

È stato portato in questura e poi espulso l’imam di Bologna, il pachistano Zulfiqar Khan. Lo ha comunicato, in una nota, il suo difensore Francesco Murru, che parla del “ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione”. A firmare il decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nel provvedimento è stato segnalato che Zulfiqar ha manifestato una visione integralista del concetto di jihad e che ha esaltato il martirio e l’operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas.

Nel decreto di espulsione Piantedosi ha sottolineato come dall’autunno 2023 l’imam fosse emerso all’attenzione per il suo “crescente fanatismo ideologico” e per la sua “propensione verso posizioni radicali”. Il pachistano 54enne, entrato in Italia dal 1995, è titolare di permesso di soggiorno, revocato contestualmente all’espulsione. Il provvedimento ora deve essere convalidato in tribunale e può essere impugnato al Tar del Lazio.













