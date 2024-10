Giugliano, blitz della Polizia di Stato in Comune: tanti agenti stanno ispezionando atti e fascicoli

566 Visite

Non si placa l’interessamento delle forze dell’ordine sul Comune di Giugliano. Anche stamattina gli uomini della Polizia Di Stato si sono presentati presso gli edifici di Corso Campano per scandagliare atti e documenti. Sotto il mirino degli inquirenti, oltre al caso Antares, sono finiti anche le commissioni consiliari e i gettoni di presenza intascati dai consiglieri. Ma entriamo nel dettaglio. La legge prevede – infatti – che il Comune presso cui è eletto il consigliere comunale, è tenuto anche rimborsare il datore di lavoro per i permessi retribuiti ottenuti dal soggetto titolare delle funzioni pubbliche (consigliere comunale). Pertanto oltrechè corrispondere il gettoni di presenza, va riconosciuto anche il rimborso all’azienda. L’indagine scattata di recente avrebbe appurato che, molti consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, siano stati assunti prima o poco dopo l’elezione a “consigliere” in aziende “familiari” o di “amici”, generando un aggravio di costi per l’Ente, e obbligando l’Ente a pagare anche i permessi richiesti alle società vicinissime ai titolari della carica. Fin qui nulla questio, ma le Fiamme Gialle starebbero accertando se si tratti di “assunzioni fittizie” finalizzate ad ottenere solo rimborsi economici, causando in tal modo un danno erariale alle casse dell’Ente nonché dando luogo ad una vera e propria appropriazione indebita. Non sono ancora noti gli esiti delle perquisizioni, seguiranno aggiornamenti.

Secondo quanto si apprende sarebbero in corso perquisizioni anche a casa di 4 consiglieri comunali.













