Napoli, latitante clan Giuliano-Mazzarella arrestato in Spagna

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nella serata di ieri, personale della Comisaria de IBIZA, su impulso del personale del Servizio Centrale Operativo in missione a Madrid, ha arrestato IZZO Gennaro nato a Napoli il 29.11.1992 destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 29.07.2024, su richiesta della locale Procura della Repubblica -Direzione Distrettuale Antimafia.

IZZO, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito del p.p. 28398/19 per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 aggravato dall’art. 416 bis 1 c.p. (Clan GIULIANO- MAZZARELLA), era risultato irreperibile all’esecuzione del 10 luglio 2024.

Le immediate attività di ricerca, esperite dalla Squadra Mobile di Napoli, hanno consentito di localizzare l’uomo in Spagna, ad Ibiza, ove era sottoposto alla detenzione domiciliare in esecuzione di una condanna definitiva alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per il reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Spagna.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.













