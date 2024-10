GIUGLIANO, INCHIESTE, PERQUISIZIONI, INDAGATI: IL SINDACO PIROZZI SI DIMETTA PRIMA DELL’ARRIVO DELLA COMMISSIONE D’ACCESSO

550 Visite

Inchieste su inchieste, funzionari e consiglieri indagati, appalti sospetti e sospette mazzette, consiglieri che denunciano, consiglieri che attaccano. Il Comune di Giugliano è da tempo sotto i riflettori, e per fatti gravi, gravissimi. L’ente rischia di essere seriamente commissariato. Nei prossimi giorni o settimane, il prefetto Di Bari potrebbe disporre l’invio in municipio di una commissione d’accesso, anticamera per lo scioglimento per camorra. Il sindaco Pirozzi, da tutti ritenuta persona perbene, deve dimettersi quanto prima: la situazione è insostenibile e per salvare l’ente occorra che faccia un passo indietro.













