MARANO, DISASTRO MALTEMPO: DECINE DI SEGNALAZIONI. ALLAGAMENTI, AUTO BLOCCATE. UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A CHI NON EFFETTUA MANUTENZIONI E CEMENTIFICA IL TERRITORIO

279 Visite

Situazione a dir poco disastrosa sul fronte del maltempo a Marano e in tutti i comuni dell’hinterland. Decine le segnalazioni alle forze dell’ordine. Dal corso Umberto al corso Mediterraneo, passando per il centralissimo corso Europa, auto e autobus bloccati nell’acqua o nel fango. Un fiume d’acqua che arriva dalla collina dei Camaldoli, non trattenuta da caditoie e collettori. Il solito, consueto disastro che si verifica ad ogni temporale. Viabilità in tilt in tanti punti del centro e della periferia. La conta dei danni è appena iniziata, così come le proteste dei residenti delle zone ad alto rischio idrogeologico, come quelle al confine con Quarto o a ridosso dei Camaldoli. Scenari da terzo o quarto mondo. Da 25 e passa anni non si riesce a risolvere il problema, anche grazie a chi continua a cementificare il territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews