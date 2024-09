Si nascondeva a Castel Volturno: preso latitante del clan Esposito

348 Visite

Si nascondeva in una villetta di Castel Volturno e da ieri pomeriggio è finita la breve latitanza di Gennaro Esposito, uno dei due uomini sfuggito all’arresto martedì scorso per l’operazione contro il clan Esposito del ras Massimiliano “o’ scognato”, rimasto ora unico uccel di bosco. A rintracciare, bloccare e arrestare il ricercato sono stati i poliziotti della sezione “Criminalità organizzata” della Squadra mobile della questura (dirigente Giovanni Leuci, vice questore Giuseppe Sasso). che al momento del blitz nell’immobile hanno anche trovato due persone su cui sono in corso accertamenti per verificare se fossero o no consapevoli della situazione giudiziaria di Gennaro Esposito

All’appello con la giustizia manca ora soltanto Massimiliano Esposito “o’ scognato”, accusato di associazione camorristica e di essere il mandante dell’omicidio di Antonio Ivone, risalente al 29 agosto 2000. L’indagato deve essere considerato innocente fino all’eventuale condanna definitiva.













