Clan Mallardo, estorsioni agli imprenditori: 4 arresti

In particolare, poi, le condotte estorsive sarebbero state poste in essere in danno di imprenditori per consentire loro di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.