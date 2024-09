Casavatore. Crisi di maggioranza: dopo il Pd anche il M5S si smarca dal Sindaco Luigi Maglione

261 Visite

Crisi di maggioranza: dopo il Pd anche il M5S si smarca dal Sindaco Luigi Maglione. O la revoca della delibera di acquisizione della rampa dell’asse mediano, o i pentastellati passeranno all’opposizione. In una lunga lettera indirizzata al primo cittadino, la Vicesindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Alessia De Simone ha espresso tutto il suo disappunto. “Desidero esprimere la mia crescente preoccupazione in merito agli eventi recenti, che ritengo meritino una riflessione condivisa e approfondita. Le decisioni assunte nell’ultima seduta di giunta, culminate nella revoca di un assessore e nella conseguente riduzione del quorum necessario per l’approvazione di una delibera, la quale ha suscitato non pochi interrogativi tra le forze politiche M5S e PD, destano un inquietante sentimento che compromette il rapporto di fiducia che ha sostenuto la mia nomina a Vice Sindaco ed Assessore”. “Questo legame – precisa la vice- , consolidatosi nel tempo attraverso una collaborazione leale e condivisa, appare ora minacciato. Tali azioni, seppur fossero giustificate da considerazioni di natura amministrativa, sembrano contraddire i principi di democrazia, trasparenza e collaborazione che dovrebbero guidare la nostra azione politica. Desidero chiarire che il mio intento non è assolutamente quello di alimentare ulteriori tensioni o polemiche; piuttosto, intendo promuovere un dialogo costruttivo e un confronto serio con tutte le forze politiche. Questa missiva vuole rappresentare, e desidero sottolineare tale aspetto, una chiara ed inequivocabile richiesta di richiamo alla responsabilità nei confronti del nostro paese, dei nostri concittadini e delle forze politiche che, fino ad oggi, hanno riposto fiducia e lealtà nel suo operato, accompagnandola nel percorso di gestione della nostra Casavatore”. Pertanto, ritengo fondamentale che lei riconsideri la delibera di giunta adottata il 18 settembre scorso e adotti un atto di revoca, il quale andrebbe a evidenziare il suo senso di responsabilità e la sua apertura a un sano confronto politico. Tale gesto rappresenterebbe un segnale di condivisione verso noi assessori e verso i consiglieri comunali, attualmente esclusi da un dibattito su un tema di grande rilevanza e impatto territoriale. Diversamente – stigmatizza De Simone- , come forza politica, saremo costretti a prendere le opportune decisioni, considerando la nostra fuoriuscita dalla Giunta Municipale, per mantenere fede agli impegni assunti con i cittadini e ai valori che da sempre contraddistinguono il MoVimento 5 Stelle. Confido nella Sua disponibilità e resto in attesa di un Suo gentile e sollecito riscontro, augurandomi di ristabilire i presupposti per un’amministrazione efficace e trasparente, al servizio della nostra comunità”.













