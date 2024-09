MUGNANO: “TENDENZA EVENTI IN TOUR 2024”, CINQUE GIORNI PER SCOPRIRE LE ULTIME NOVITÀ NEL MONDO DEGLI EVENTI

255 Visite

Dal 18 al 22 settembre si tiene al Centro Commerciale di Mugnano la fiera itinerante “Tendenza Eventi in Tour 2024”, organizzata dalla GVR Multilocal Hub e “La Luna degli Artisti.” Questo evento gratuito permette ai visitatori di scoprire le ultime tendenze nel settore degli eventi.

L’inaugurazione si è svolta il 18 settembre alle 11. Il giorno seguente, spazio alla Tendenza Armocromia alle 16, seguito da un dj set. Venerdì 20 settembre, la terza giornata, è dedicata alla Tendenza Beauty, con sessioni di make-up per la prossima stagione degli eventi e un dj set conclusivo.

Sabato 21 settembre, dalle 11, i bambini sono i protagonisti con animatori e palloncini, mentre alle 16 interverrà un’influencer. Il gran finale è previsto domenica 22 settembre: alle 11 approfondimento sul Tendenza Wedding con un focus sulle cerimonie e riti civili, alternative alle nozze religiose. Nel pomeriggio, dalle 17:30, intrattenimento musicale fino alle 18:15 e, alle 18:30, la sfilata dell’atelier “Le Spose di Licia”.

“Tendenza Eventi in Tour offre un’opportunità per incontrare espositori con un target giovane e dinamico, connettendosi con un pubblico interessato a una vasta gamma di eventi in Italia” ha affermato Luisa Piccolo, una delle organizzatrici.

Il format prevede un’ampia area espositiva. Durante la conferenza stampa di presentazione del 13 settembre, il direttore del centro, Vincenzo Maria, ha sottolineato che l’attenzione del centro commerciale verso ogni tipo d’iniziativa, definendolo “una piazza virtuale che offre negozi, servizi e intrattenimento”. Ginevra Ponticelli della GVR Multilocal Hub ha descritto la fiera come “giovane, dinamica e interattiva, caratterizzata da attività glamour e socialmente coinvolgenti, offrendo un’esperienza fresca e innovativa a chi è alla ricerca delle ultime tendenze nel settore degli eventi”.













