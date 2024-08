Trump: “Dio mi ha salvato, metterò fine alla follia della svolta green. Kamala è una pericolosa comunista”

210 Visite

Donald Trump ha detto che Dio lo ha salvato, il 13 luglio, giorno dell’attentato in Pennsylvania, “forse perchè vuole che noi salviamo il mondo”. In una conferenza stampa organizzata nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, e durata più di un’ora e mezza, metà della quale occupata da un suo monologo su economia e inflazione, il tycoon è tornato a parlare ai media a una settimana dalla conferenza nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida.

Con alle spalle una sfilza di prodotti, da biscotti a cereali, Trump ha accusato la sua avversaria, Kamala Harris, di essere “incompetente” e di voler “trascinare tutti nel comunismo” e di voler “imporre un controllo comunista sui prezzi”. Più volte il tycoon l’ha paragonata al leader del Venezuela Nicolas Maduro, ma tre giorni prima, durante la conversazione su X con Elon Musk, lo stesso ex presidente aveva detto che, in caso di sconfitta a novembre, fuggirà in Venezuela, considerato “molto più sicuro” degli Stati Uniti.













