Migranti, i numeri del Viminale: 64 per cento in meno di sbarchi

Nonostante il Ferragosto torrido, dal Viminale arrivano notizie raggelanti per i gufi e per l’opposizione che criticava le politiche del governo Meloni sui migranti. “Solo quest’anno – dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la tradizionale conferenza di Ferragosto – è stata impedita la partenza di 60 mila migranti dalle coste di Libia e Tunisia”.

Piantedosi: anche a Lampedusa -64% in un anno

“Paesi dai quali peraltro – prosegue il titolare del Viminale – con il sostegno delle organizzazioni internazionali, oltre 9 mila migranti solo negli ultimi 6 mesi hanno beneficiato di rimpatri volontari assistiti. Una strategia a 360 gradi che quest’anno ha portato ad una riduzione degli sbarchi sulle nostre coste di oltre il 62% rispetto al 2023, a fronte di un aumento degli arrivi superiore al 150% lungo la rotta del Mediterraneo Occidentale e del 57% su quella Orientale. Particolarmente significativo è quanto avvenuto a Lampedusa dove nei primi 7 mesi di quest’anno sono arrivati 21 mila migranti, pari a meno 64% rispetto allo stesso periodo del 2023 quando erano stati ben 58mila”.

Numeri che zittiscono le critiche anche “sul fronte dei rimpatri, che fanno segnare un aumento del 20%, anche grazie alle recenti operazioni straordinarie condotte da tutte le Questure per allontanare dal nostro Paese i migranti irregolari “.

Piantedosi sciorina numeri inoppugnabili che confermano il cambio di passo significativo. “Sulla lotta ai trafficanti di esseri umani, sono 118 gli arrestati da gennaio ad oggi, di cui 40 scafisti e 78 trafficanti, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente a fronte alla già segnalata importante contrazione degli sbarchi”.

Alla conferenza di Ferragosto al Viminale anche i sottosegretari Nicola Molteni ed Emanuele Prisco, il capo della Polizia di Stato, i vertici dell’ Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco, del Dipartimento della Protezione civile e delle Capitanerie di porto. Tutti consapevoli di un cambio di passo rilevante, che conferma il buon lavoro dell’esecutivo.

Il dossier completo del Viminale

In particolare, da gennaio a luglio del 2024 sono arrivati in Italia 33.480 migranti, il 62,3% in meno rispetto agli 88.939 dello stesso periodo dello scorso anno e il 19,2% in meno rispetto ai 41.435 del periodo di riferimento di due anni fa. Dai dati emerge anche un incremento pari al 64% sul Mediterraneo centrale e del 75% lungo sulla rotta balcanica. Inoltre nel report, viene evidenziato un progressivo aumento degli arrivi lungo le tratte del Mediterraneo occidentale e orientale che hanno coinvolto, con percentuali del +153% e +57% la Spagna e la Grecia. Nei primi sette mesi dell’anno la Libia ha interrotto 12.548 partenze di Migranti irregolari e la Tunisia 46.030. Nello stesso periodo sono stati effettuati 3.079 rimpatri, rispetto ai 1.989 di due anni fa e 2.572 del 2023. Alla frontiera con la Slovenia, dal 21 ottobre 2023 al 4 ottobre scorso sono stati bloccati 3.846 cittadini stranieri irregolari.













