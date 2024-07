Scampia, bollettino medico: feriti in lieve miglioramento o stabili

100 Visite

Bollettino medico aggiornamento del 31/07/24

Terapia Intensiva Pediatrica

Le due piccole pazienti, A. P. e B. M., rispettivamente di 7 e 4 anni, ricoverate in Terapia Intensiva

Pediatrica, nella mattinata di oggi sono state sottoposte alle procedure di svezzamento dall’assistenza

respiratoria (estubate) con soddisfacente riscontro clinico strumentale

Per entrambe le piccole pazienti la prognosi è ancora strettamente riservata

Pe quanto concerne le tre piccole pazienti ricoverate in Ortopedia:

A.A, di 9 anni, operata per frattura di omero, presenta un decorso postoperatorio ortopedico regolare e le

condizioni generali risultano buone.

B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentaria di femore, presenta un decorso ortopedico post

operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato alla evoluzione delle altre

lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che necessitano di stretto monitoraggio.

B.S., di 2 anni, operata di frattura di omero distale, presenta buon decorso post- operatorio e condizioni

generali buone e stabili.

Per quanto concerne le ultime due pazienti ricoverate in chirurgia di urgenza si comunica quanto segue:

A.G., di 2 anni, presenta condizioni generali in miglioramento. Si alimenta regolarmente. Resta ricoverata a

completamento delle indagini strumentali. In data odierna prevista una rivalutazione oculistica e

neurochirurgica.

A.A., di 4 anni, presenta condizioni cliniche in miglioramento. Si alimenta, stabile la lesione alla milza, resta

sotto stretto controllo clinico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews