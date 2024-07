La Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Enza Amato, consegna una targa in memoria di Franco di Mare

117 Visite

La Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Enza Amato, ha consegnato una targa commemorativa in onore del giornalista recentemente scomparso Franco di Mare. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei consiglieri Gennaro Acampora e Maria Grazia Vitelli del gruppo PD, tra i promotori dell’iniziativa.

La targa è stata consegnata al fratello di Franco di Mare come segno di riconoscimento per la sua carriera e il suo impegno nel campo del giornalismo. Enza Amato ha ricordato l’importanza del lavoro di di Mare, definendolo un esempio di integrità e passione per la verità.













