Marano, ancora Izzo sull’operato dei consiglieri di minoranza: “Vigiliamo e leggiamo gli atti”

Per tranquillizzare i cittadini che i Consiglieri di Opposizione vigilano e sono attenti agli atti ecco di seguito alcune verifiche fatte.

L’ Estate di San Castrese, che doveva tenersi nel piazzale della Parrocchia S. Castrese che da anni ha visto molti fedeli parteciparvi e che all’ ultimo minuto ha cambiato location per dei permessi non ottenuti viene chiarita dall’ ufficio SUAP da me interpellato.

Il Comune per questa manifestazione aveva dato il patrocino morale soltanto e ottemperando al regolamento comunale, l’ ufficio non poteva rilasciare le dovute autorizzazioni,in quanto l’ evento si doveva svolgere su suolo comunale,quindi vi era un onere da parte dell’ ente pubblico, pertanto il patrocino dato doveva esserne di natura oneroso.

Letto il regolamento comunale il diniego dei permessi era ineccepibile.

Per quanto riguarda la manifestazione da tenersi a Castel Monteleone non ci sarebbe bisogno di autorizzazioni perché gli organizzatori hanno autodichiarato che l’ evento si svolgerà in un luogo privato.

Riguardo all’ evento di Miss Italia Regionale la delibera è stata istruita dall’ ufficio Servizi Sociali nr. 276 del 23.07.2024 – r.g. 1010 che ha chiesto all’ associazione 10&lode management srl la documentazione della Camera di Commercio di Napoli per il certificato anti-mafia. L’ unica nota stonata anche se giuridicamente legittima e la trattativa diretta che non dà a tutte le associazioni del territorio l’ opportunità di potervi partecipare.

Ribadisco che il consigliere di minoranza è organo di controllo e verifica e non organo di polizia.

Tanto dovevo.

Michele Izzo consigliere di minoranza