Calvizzano, sacchetto selvaggio: si passa all’azione con i vigili del patto Terra dei fuochi. Sanzioni e denunce

Con il protrarsi della stagione estiva abbiamo intensificato i servizi di vigilanza e prevenzione dallo sversamento illecito dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Il dispositivo vede la partecipazione degli agenti della Polizia Municipale e degli operai della ditta che gestisce il servizio di RSU. Le attività si sono concentrate su via Conte Mirabelli, Via Roma e Via Molino e proseguiranno a tutto spiano in altri punti nevralgici del territorio, dove gli incivili continuano a fare il bello e cattivo tempo C’è una fetta della popolazione, purtroppo bisogna dirlo, che vive in spregio alle regole, che ama imbrattare il paese, che se ne frega del prossimo e dell’ambiente. E noi contro di loro adotteremo il pugno duro, li multeremo e in più gli consegneremo fino a casa i rifiuti illecitamente sversati. Poi si passa alla denuncia per reati contro l’ambiente, causa e poi sentenza oppure multa da 2500 a 5000 euro. I nobili barbari di Calvizzano e di altri territori che considerano le nostre strade la loro pattumiera, dopo le sanzioni e relative denunce, magari smetteranno di danneggiare il lavoro di chi prova a migliorare il paese. Dovete rispettare la città. Oppure siete pregati di andare altrove. Gentaglia come voi, non la vogliamo. Perché un Calvizzanese vero o meglio un cittadino serio sa che esistono diritti e doveri. Rispettate le regole oppure sarà battaglia. Noi, ad incivili come voi, non daremo mai tregua. E anzi chiedo a tutti coloro che amano la nostra terra di segnalare, anche in anonimo, con foto e video, coloro che compiono azioni di deturpamento simili. Così finalmente faremo rete contro i trasgressori.

