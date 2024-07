Marano, strisce blu in altre zone. Piparking si aggiudica il servizio per altri cinque anni. Ecco quanto incasserà l’ente comunale

83 Visite

Nuove strisce blu anche in via Svizzera, viale Duca d’Aosta, via Mallardo, parte di via De Curtis e parte di via Lazio e via Che Guevara. Era tutto previsto nel piano già pubblicato mesi dall’ente comunale ed eseguito dal comando vigili corredato dalle analisi del caso. A gestire il tutto sarà ancora una volta la Piparking, ditta che si è aggiudicata anche il nuovo appalto per cinque anni. Appalto complessivo da un milione e 500mila euro. Al Comune andrà una percentuale del 28 per cento o quanto meno un fisso non inferiore agli 88 mila euro annui. Tutto chiaramente è parametrato agli effettivi incassi per l’ente, che con il nuovo appalto risparmierà qualcosina sul fronte delle multe. Alla ditta andavano infatti 8 euro, d’ora in avanti quattro euro. Otto gli operatori in servizio; Piparking dovrà anche sostituire le vecchie colonnine con impianti più tecnologici e moderni. Costo un euro l’ora. Gli stalli, in totale, sono poco più di 500 in tutta la città.

Nuove strisce blu e nuove spese per i contribuenti, ma anche, forse, ulteriori ingressi di personale nella ditta che gestisce il tutto. Nuove strisce blu, mentre alcuni cittadini segnalano occupazione di suolo pubblico in via Tevere e nessun intervento finora, nonostante – a loro dire – ci sarebbero state diverse segnalazioni.

La città, intanto, non dà segni di ripresa. Qualche festino di piazza, qualche affidamento di eventi ad associazioni molto “paesane”, qualche brindisi di troppo, qualche presenza scomoda e inopportuna ad alcuni eventi.













