La Corte Europea boccia i 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza: “È discriminatoria”

L’Italia non può subordinare l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito di aver risieduto nel Paese per almeno dieci anni, gli ultimi due in modo continuativo. Lo afferma la Corte di giustizia Ue pronunciandosi su un rinvio a Lussemburgo del Tribunale di Napoli sul reddito di cittadinanza.

Il requisito per i soggiornanti di lungo periodo è “discriminazione indiretta” perché interessa principalmente i cittadini stranieri. Traduzione: voleva escludere i migranti (anche in regola) dal sussidio.













