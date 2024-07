Olimpiadi, Jasmine Paolini vola agli ottavi: sconfitta in due set la polacca Linette

43 Visite

Jasmine Paolini col punteggio di 6-4, 6-1 in 1 ora e 23 minuti sconfigge Magda Linette e accede agli ottavi di finale del torneo olimpico, dove attende la vincitrice della sfida fra la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 14 e la slovacca Anna Karolina Schmiedlova. La tennista italiana ha inaugurato la giornata sul Suzanne-Lenglen e, opo l’esordio vincente con la romena Bogdan, si è imposta anche contro la polacca, numero 41 al mondo e fresca vincitrice del Wta di Praga della scorsa settimana. La Linette nel primo turno ha sconfitto la promessa del tennis russo Mirra Andreeva e il primo set ha ampiamente dimostrato i motivi di questo successo inaspettato.

Nel primo parziale, infatti, dopo aver ottenuto il break nel quinto game Jasmine è stata costretta a concedere il servizio nel turno successivo. Linette, dotata di un gran diritto, ha messo più volte in difficoltà la Paolini che solo nel nono gioco, dopo ben cinque palle break a disposizione, è riuscita a strappare nuovamente il servizio per andare a servire per il set poi chiuso col punteggio di 6-4.













