CAMPANIA: PARTONO LE REVOCHE DI PARITA’ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI. CODACONS: PRONTI A DENUNCIARE ABUSI

Stanno partendo in questi giorni le revoche della parità da parte del Ministero dell’istruzione nei confronti degli istituti scolastici paritari, nell’ambito del Piano Straordinario di vigilanza ispettiva sulle scuole paritarie fortemente voluto dal Ministro Valditara. Una vicenda che coinvolge numerosi istituti ubicati in Campania, e che porta oggi il Codacons Campania in collaborazione con uno studio legale ad attivarsi contro qualsiasi abuso a danno delle scuole.

La revoca della parità avrà effetto a partire dal 1° settembre p.v., ma gli istituti coinvolti possono presentare formale ricorso al Tar impugnando, qualora ne ricorrano i presupposti, le revoche del Ministero, in modo da avere una decisione cautelare entro la fine del mese di settembre e poter così avviare regolarmente l’anno scolastico. In proposito ricordiamo che il provvedimento di diniego della parità andrà impugnato unitamente al provvedimento dell’USR competente recante l’elenco delle scuole non paritarie per il nuovo anno scolastico pubblicato da ogni USR lo scorso 1° luglio.

Ai fini del ricorso – tanto avverso la revoca, quanto avverso il diniego di parità – segnaliamo che è fondamentale dimostrare che la scuola sta già lavorando per l’avvio del nuovo, imminente, anno scolastico.

A tal fine, è utile raccogliere documentazione probatoria, costituita dalle nuove iscrizioni, lettere di assunzione del personale, pubblicazioni per la ricerca di personale abilitato, fatture e preventivi delle spese sostenute, etc. Insomma, tutta la documentazione idonea a dimostrare che la scuola sta lavorando a tutti gli effetti come paritaria.

Suggeriamo infine di rivolgervi ad uno studio legale anche nel caso in cui l’USR si limitasse a richiedere documentazione e/o ad evidenziare criticità di qualsiasi genere, anche nell’ambito dei procedimenti sulle domande di mutamento di gestione o di trasferimento di sede, perché riteniamo fondamentale approntare una buona difesa sin dalla fase procedimentale.

Il Codacons Campania, invece, presenterà formale esposto in Procura contro qualsiasi abuso in tema di revoche della parità da parte dell’’Ufficio scolastico regionale.

Gli istituti interessati ad attivarsi contro le revoche del Ministero possono contattare lo studio legale alla mail segreteria@studiorienzi.it e al numero 0637352872 oppure compilare l’apposito form al sito www.studiorienzi.it.













