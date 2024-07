MARANO. Referendum contro autonomia differenziata, martedì raccolta firme alla Casa del Popolo

24 Visite

Martedì 30 luglio alla Casa del Popolo di Marano in Via Napoli 10,

L’obiettivo è raccogliere un numero significativo di firme, 500.000 in tutta Italia, per iniziare a porre un freno ad una legge che affonda le sue radici nella Riforma del Titolo V della Costituzione voluta dal centrosinistra nel 2001 per andare incontro alle velleità secessioniste della Lega.

Fin dalla prima ora, Potere al Popolo ha combattuto l’Autonomia differenziata accusando la Lega di favorire la secessione dei ricchi e il centrosinistra di continuare a legiferare a favore della regionalizzazione “spinta” vedi le preintese fra lo Stato e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna realizzatesi durante il Governo Gentiloni e il Governo Conte tra il 2017 e il 2018.

Oggi come ieri sosteniamo i Comitati in lotta contro ogni autonomia differenziata ma continuiamo a denunciare le ambiguità del centrosinistra che mentre costituisce un campo largo per contrastare la Legge Calderoli chiedendo un referendum abrogativo, permette, alle 5 Regioni a guida PD, di approvare all’interno dei Consigli regionali un secondo quesito referendario che mira non a cancellare la Legge nr.86 ma semplicemente a modificarla, depotenziando di fatto, il referendum abrogativo voluto fortemente dal popolo.

La Casa del Popolo di Marano che spesso ha organizzato incontri e dibattiti sul tema dell’Autonomia differenziata, continuerà ad essere un presidio per la lotta contro ogni forma di autonomia differenziata. Oltre ad organizzare giornate per la raccolta firme metteremo a disposizione i nostri canali social per informare ed aggiornare la cittadinanza sulle novità legate al referendum e per fornire materiali utili a comprendere i danni che provocherebbe la piena attuazione dell’autonomia differenziata.

Comunicato stampa Potere al Popolo Marano