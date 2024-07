Arzano. Cane smarrito, la polizia locale recupera un cane e lo affida. Non andrà in canile

27 Visite

Era smarrita, affamata e sotto il sole cocente con temperature al di sopra dei 40 gradi.

Così è stato notato un cane femmina, di anni cinque, alla via Ferrara in Arzano in provincia di Napoli.

Agli agenti della polizia locale che erano li per soccorrerla, si è avvicinato un anziano uomo che detiene già due cani ed ha chiesto di adottare l’animale senza microchip assegnandogli un nome, Lara.

Immediato il trasporto all’ASL che ha curato il cane e apposto microchip all’animale ed ora Lara ha una casa ed un padrone pronto ad amarla.

L’uomo, un settantenne, ora ha un altra compagnia.

P.B.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews