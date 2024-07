SCAMPIA. BOLLETTINO MEDICO 29 LUGLIO 

19 Visite

In relazione alle condizioni cliniche delle 7 pazienti pediatriche tra i due e i dieci anni

ricoverate presso l’Ospedale Santobono a seguito del crollo verificatosi presso la Vela

Celeste di Scampia (Napoli), si comunica quanto segue:

Le due piccole pazienti, A. P. e B. M, rispettivamente di 7 e 4 anni, ricoverate in Terapia

intensiva pediatrica in gravissime condizioni, sono stazionarie nella gravità e rimangono in

prognosi riservata. Le pazienti saranno sottoposte nelle prossime ore a rivalutazione

multidisciplinare e diagnostica per immagini al fine di valutare l’entità delle lesioni cranio

encefaliche ad una settimana dall’evento traumatico.

Per quanto concerne le tre piccole pazienti ricoverate in Ortopedia:

A.A., di 9 anni, operata per frattura di omero, presenta un decorso post operatorio

ortopedico regolare e le condizioni generali risultano buone;

B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentata di femore, presenta un decorso

post-operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato alla

evoluzione delle altre lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che necessitano di

stretto monitoraggio;

B.S, di 2 anni, operata di frattura di omero distale, presenta un buon decorso operatorio e

condizioni generali buone e stabili.

Per quanto concerne le ultime due pazienti ricoverate presso la Chirurgia d’urgenza si

comunica quanto segue:

A.G., di 2 anni, presenta condizioni generali stazionarie e resta in osservazione;

A.A. di 4 anni, in costante lieve miglioramento, ha ripreso completamente l’alimentazione

orale e resta sotto stretto controllo clinico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews