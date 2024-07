Arrestato Bozzoli, l’uomo che uccise lo zio rintracciato nella sua villa di Soiano

83 Visite

E’ stato arrestato ieri Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l’8 ottobre 2015. I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Brescia a carico dell’imprenditore, che si era dato alla fuga e aveva fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato rintracciato nella propria villa di Soiano, nella sponda bresciana del lago di Garda.













