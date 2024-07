M5S, Villani: “Dopo vent’anni di promesse, l’aeroporto Salerno- Costa D’Amalfi diventa operativo grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle”

85 Visite

La Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia Villani: “Solo grazie al Governo Conte e alla firma del decreto interministeriale tutto questo è stato possibile”

“Oggi è un giorno storico per la Campania. Finalmente, possiamo annunciare che grazie anche al lavoro del Movimento 5 Stelle, questa infrastruttura strategica è pienamente operativa. Questo traguardo, che oggi tutti rivendicano, in realtà è il risultato di un lavoro incessante e determinato portato avanti da noi del Movimento 5 Stelle. Per troppo tempo, l’aeroporto è stato ostaggio di politiche inconcludenti e promesse vuote. È solo grazie all’intervento decisivo dell’ex Ministro Danilo Toninelli, che ha sbloccato i fondi necessari per il rifacimento della pista, che siamo riusciti a risolvere un problema che perdurava da decenni. Questo risultato dimostra come, con la volontà politica giusta, si possano ottenere risultati concreti in tempi ragionevoli. Il decreto interministeriale del 18 maggio 2019, infatti, ha finalmente permesso di ottenere la concessione definitiva al volo. Successivamente, la firma del ministro dell’Economia il 12 giugno dello stesso anno ha messo a disposizione i fondi stanziati nello ‘Sblocca Italia’ e avviato il bando da 40 milioni per l’allungamento della pista di volo, un passo indispensabile per l’operatività dell’aeroporto. È una vergogna che ci siano voluti decenni di immobilismo prima che il Movimento 5 Stelle riuscisse a sbloccare questa situazione. L’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi rappresenta una risorsa inestimabile per il rilancio dell’economia campana, promuovendo le bellezze storiche, culturali e archeologiche delle aree interne. Denunciamo con forza l’incapacità e l’inefficienza delle amministrazioni passate che hanno ignorato le reali necessità dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato, ancora una volta, di essere l’unica forza politica capace di trasformare le promesse in azioni concrete, catalizzando lo sviluppo turistico ed economico della regione. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato nonostante gli ostacoli e continueremo a lavorare per il bene della nostra regione e del nostro Paese”. A dirlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani in relazione all’inaugurazione dell’aeroporto.

