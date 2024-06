Sabbia del Sahara, rilievi dell’Arpac: polveri sottili oltre soglia

160 Visite

Qualità dell’aria: forte presenza di sabbia del Sahara e nessun effetto incendio a Napoli. A comunicarlo è l’Arpac, che ha riscontrato valori elevati, con il superamento dei 100 microgrammi per metro cubo in diverse stazioni.

Nei giorni scorsi l’intera Campania è stata interessata dall’eccezionale afflusso di polveri di origine sahariana che ha determinato un peggioramento della qualità dell’aria con le concentrazioni del PM10 che, in quasi tutte le stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria dell’Arpa Campania, hanno superato nettamente la soglia di 50 microgrammi per metro cubo che la normativa stabilisce non debba essere superata più di 35 volte nel corso di un anno, con concentrazioni medie giornaliere che in diverse stazioni hanno superato il valore di 100 μg/m3













