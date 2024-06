L’oroscopo del 22 giugno: i segni al top

115 Visite

Ariete

Sembra un paradosso dire a un segno di “fuoco”, attento a non bruciarti! Ma il giorno presenta alcuni contrasti tra i pianeti che vi potrebbero danneggiare anche sotto il profilo finanziario e professionale. Il buon Giove non può essere presente in tutto, sempre! Diventa così particolarmente difficile Luna piena in Capricorno, transito considerato come depressivo perché si associa ai pianeti in Cancro. Marte però è sempre appassionato e vostro comandante sul campo, i problemi del momento saranno felicemente superati. Curiosità: Luna piena favorisce amori impossibili.

Toro

Siamo fiduciosi nell’odierna Luna piena in Capricorno, che da sola è già spettacolare, ma associata a tutti gli altri pianeti dello zodiaco, nulla e nessuno potrà fermarvi! Naturalmente se vi considerate voi tutti un perfetto Toro, cioè: amanti dell’ordine, perseveranti, costanti, semplici, istintivi, eternamente innamorati. Venere immensa nella sua bellezza è protettrice straordinaria della casa, attività, portafoglio. Prendete al volo le occasioni che porta Mercurio, fedele compagno dei viaggi e incontri davvero spensierati e lieti, che peraltro avete già programmato.

Gemelli

Un periodo professionale quasi incredibile per le possibilità che presenta, praticamente in continuazione. I due astri della fortuna agiscono in ordine programmato, prima nel campo degli affari e carriera, poi nella vita domestica e amorosa. Ma ricordate che nemmeno a voi, segno doppio, è concesso di fare il doppio gioco in certe situazioni. Sentirete arrivare un fuoco passionale dalla Luna piena, l’amore sarà un capolavoro – non è facile trovare un altro segno che sappia essere più stregone di voi. Avventure anche se non siete in vacanza.

Cancro

Festa di compleanno con rischio di indigestione, a causa della Luna negativa, sappiatevi regolare. Si può festeggiare anche senza esagerare a tavola. La fase di Luna piena in Capricorno, opposizione, è insidiosa, non dovete dare nulla per scontato, verificate tutto, comprese le parole che sentite in casa. Una volta tranquillizzati vivrete una magnifica notte d’amore e di passione, profonda gioia nel vostro cuore guardando i vostri figli così cresciuti e quasi adulti. P.S. In amore non è detta l’ultima parola, finale emozionante.

Leone

Luna nel corso della notte si è spostata dal settore della famiglia a quello della vita pratica, in Capricorno è beneaugurante per gli affari e le attività professionali, studio, esami. È il preludio della nuova stagione del vostro lavoro, che sarà in piena fioritura persino a Ferragosto, avete davanti tutta l’estate per diventare ricchi e famosi. Mercurio quest’anno predilige i segni di fuoco. Ora con Marte negativo dovete essere pazienti con il coniuge, ma Luna piena è un perfetto punto di osservazione, studiate bene le mosse e il carattere degli altri. Confessatelo: voi avete in mente qualcuno.

Vergine

Organizzate una festa, in questo periodo avete vicino uno del Cancro che compie gli anni, fate un viaggio, una gita nelle città vicino al mare però in campagna. C’è una cosa importante che vuole dirvi Venere: siete un segno che deve splendere in mezzo agli altri, dovete essere protagonisti. Indimenticabile Luna piena in Capricorno, orienta la vostra vita sul sentiero della felicità. Lanciatevi nella gara, siete il nostro orgoglio.

Bilancia

Se c’è un affare che vi interessa davvero molto, fate in modo di trattare almeno quando la Luna sarà in Acquario, questa Luna piena in Capricorno non è adatta. I semi che avete gettato all’inizio della primavera non si sono aperti tutti, ma ricordiamo che avrete il mese prossimo un grande Mercurio in Leone. Eppure… qualcosa di nuovo c’è sotto questo cielo di inizio estate: la voglia insopprimibile di ricominciare. Rispondete quando l’amore vi chiama!

Scorpione

Che giorno e che cielo! Nemmeno se l’aveste ordinato da catalogo il risultato sarebbe stato così perfetto! Parliamo innanzitutto di questo meraviglioso amore che annuncia Luna piena insieme a Saturno, una sfida per i coniugi di vecchia data che si ritrovano sotto l’albero del desiderio. Viaggi, incontri molto fortunati. I giovani scorpioni abbiano pronta la valigia blu – si parte per un viaggio magnifico. Saturno “pianeta della crescita e della consapevolezza” prende in mano le redini del vostro destino, che non è niente male.

Sagittario

Quando Giove e Nettuno sono in contrasto tra di loro e con il vostro segno, nasce qualche problema con il fisico, particolarmente delicato il transito per le donne. Ma oggi con la spinta della Luna piena il matrimonio riceve una sferzata di energia e di passionalità, grazie anche agli incontri di tipo professionale che presentano aperture straordinarie, ottimo il campo delle finanze. Dovrete però pagare qualcosa, offrire, ma lo farete volentieri, sono gli affetti vicini ad avere bisogno di voi.

Capricorno

Luna caprese. Mai vista una Luna piena più intensa che nasce nel vostro segno alle ore 1:00, tutto può accadere, ogni miracolo d’amore è possibile. La novità è anche l’aspetto che si forma con Saturno, Nettuno, e più ancora il trigono che nasce con Urano in Toro. Queste stelle faranno ricchi molti di voi. Si tratta di combinazioni “epocali”, che daranno un po’ del carattere del Capricorno anche ai bimbi che nascono sotto il segno del Cancro. Amore come una vacanza a Capri, o come una festa di nozze.

Acquario

Concentratevi sugli affari finanziari approfittando dell’ottima assistenza di Mercurio che transita nel punto dove serve di più, accanto alla bella Venere che porta fortuna. Dovete credere alle promesse di persone conosciute da poco, da quando c’è Giove in Gemelli (25 maggio), anche ad amori nati da poco. Fate pulizia di tutto quello che non funziona, tagliate i rami secchi e poi sarete liberi di lavorare per la vostra nuova felicità.

Pesci

Bellissima Luna per gli affari, ma è ancora più luminosa e beneaugurante per l’amore e la fortuna, che non dovete perdere. Prendete di petto la questione che più vi interessa, preparate un piano perfetto e poi entrerete in azione, ricordando che l’effetto della Luna piena dura un mese intero. Viaggi non sono favoriti ma caldamente consigliati da Mercurio e Venere, un duetto che muove i sentimenti: storie che arrivano, cambiano, partono…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews