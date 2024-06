Vomero e San Carlo Arena: movida, controlli dei carabinieri

108 Visite

Nei quartieri Vomero e San Carlo Arena i carabinieri della compagnia Vomero sono stati impegnati fino all’alba per i controlli alla movida. Delle 83 persone identificate, 28 sono risultate già note alle forze dell’ordine.

Durante le operazioni è stato denunciato per evasione un 36enne e sono stati segnalati 3 ragazzini sorpresi a fumare marijuana nei parchi pubblici tra le aree verdi della zona collinare.

Controlli anche ad attività commerciali. Denunciato un imprenditore titolare di una cornetteria a viale dei Pini. I carabinieri hanno trovato 2 lavoratori in nero. Per l’imprenditore una sanzione di 31mila euro.

Le verifiche al rispetto del codice della strada hanno portato al controllo di 27 veicoli per un totale di 7 scooter sequestrati e 10.640 euro di multe.













