Uccise un ladro: tabaccaio condannato a cinque anni

Il tribunale di Ivrea ha condannato a 5 anni di reclusione per omicidio volontario Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di 71 anni Pavone Canavese, in provincia di Torino, che nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2019 uccise con colpo di pistola il 24enne moldavo Jon Stavila, sorpreso a rubare insieme a due complici la macchinetta cambiamonete nel bar-tabaccheria di Iachi Bonvin.

La procura aveva chiesto per l’uomo una condanna a 12 anni. Stavila, come provato dall’autopsia, era deceduto per un solo colpo che lo aveva raggiunto il cuore. Sul petto del giovane il medico legale aveva trovato un foro d’entrata e uno di uscita, un colpo preciso che aveva raggiunto la parte destra del cuore e che ha consentito al ferito di compiere qualche passo prima di morire.

Stavila assieme a due complici – individuati e denunciati nel 2020 – era entrato di notte nella tabaccheria di Iachi Bonvin per svaligiarla. Il proprietario, che vive nello stesso edificio del negozio, aveva sorpreso i tre ladri e aveva aperto il fuoco con un’arma regolarmente detenuta. Secondo l’allora procuratore capo Giuseppe Ferrando, l’uomo aveva sparato dal balcone e quindi senza trovarsi in una reale situazione di pericolo personale. Inizialmente, era stato accusato di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa, accusa poi trasformatasi in omicidio volontario.













