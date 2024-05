Inchiesta omicidio Tommasino, Nappi (Lega): a sinistra imbarazzante silenzio professionisti anticamorra

98 Visite

“L’arresto dei mandanti dell’omicidio del consigliere comunale del Pd, Gino Tommasino, aprono uno squarcio inquietante sui rapporti tra una certa area politica e la criminalità organizzata, a Castellammare di Stabia. Noi restiamo garantisti affidandoci al prezioso lavoro di magistratura e forze dell’ordine, ma allo stesso tempo aspettiamo con ansia che sulla vicenda intervengano con forza e non con le solite dichiarazioni di facciata, anche il candidato sindaco di centrosinistra e il suo paladino della legalità, quel professionista dell’anticamorra sempre pronto a lanciare strali contro il malaffare quando si tratta di inchieste che riguardano soggetti non di sinistra. A loro ricordiamo che la battaglia contro la camorra non ha colore politico e che va combattuta sempre e comunque, e che la pulizia e la trasparenza devono essere pretese prima in casa propria, a Castellammare come a Cercola, dove è stato registrato un altro imbarazzante silenzio. Questa volta a fare scena muta, un altro ‘vigile’ censore a tempo che non mi sembra sia intervenuto sull’arresto – per compravendita di voti alle elezioni del 2023 – della figlia di un boss ergastolano, già condannata per associazione mafiosa e interdetta dai pubblici uffici, all’epoca dei fatti rappresentante di lista di Europa Verde”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews