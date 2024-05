Summit Protezione Civile ai Campi Flegrei: “soldi agli sfollati per gli alloggi in alternativa agli hotel”

128 Visite

“Chi è destinatario di un’ordinanza di sgombero può scegliere di andare o negli alberghi che sono stati messi a disposizione, ma con lo stato di mobilitazione si potranno anche valutare altre forme simili a quelle della sistemazione autonoma, dando un contributo che deve essere quantificato”. Ad annunciarlo è Italo Giulivo, capo della Protezione civile della Regione Campania, prima dell’inizio della riunione di “debriefing” della Protezione Civile Nazionale, nella sede di Monteruscello, sulle attività messe in atto ai Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico dello scorso 20 maggio. All’incontro hanno partecipato il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, i sindaci dei comuni interessati, Gigi Manzoni per Pozzuoli, Josi della Ragione per Bacoli e Gaetano Manfredi per i quartieri di Napoli coinvolti, i vertici dei vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine.













