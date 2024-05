De Luca, ancora una diretta contro il premier Meloni

311 Visite

«Stavolta, ma anche prima, ha fatto tutto da sola, il presidente del Consiglio. Ha fatto tutto lei». Lo dice, in diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca tornando su quanto accaduto martedì a Caivano.

«Nel momento in cui il presidente della Regione Campania era andato ad accoglierla, a darle il benvenuto, ha ritenuto di proporsi con una performance un po’ volgare, studiata a tavolino. Non avevamo percepito la genialità di questa operazione di comunicazione politica, ce la potevamo risparmiare», spiega De Luca, evidenziando come usare l’appellativo «stronza» sia stato «un autogol ovviamente per la Meloni, ma devo dire – ancora il governatore campano – che si è confermata a Caivano una sensazione di inadeguatezza del nostro presidente del Consiglio».

«Abbiamo avuto la conferma – insiste De Luca – che l’onorevole Meloni è presidente del Consiglio a sua insaputa. Non se ne è ancora accorta e nessuno le ha ancora spiegato che nella funzione di capo del governo rappresenta l’Italia e gli italiani tutti, non una parte politica. Si trova in una istituzione che è un po’ diversa da una sezione di partito».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews