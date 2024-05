False residenze e certificati a Villaricca: ancora perquisizioni, ecco cosa hanno sequestrato gli agenti della polizia metropolitana

324 Visite

Il presente comunicato fa seguito a quello del 27 maggio 2024, con cui è stata data notizia dell’esito dell’attività giudiziaria che ha condotto all’emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di 6 soggetti, gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e corruzione, con riferimento alla concessione di false residenze e false cittadinanze.

In particolare, l’attività criminale ricostruita dalle indagini era finalizzata a far risultare residenti cittadini brasiliani che in realtà non erano presenti nel comune di Villaricca, consentendo loro in tal modo di avanzare istanza per ottenere la cittadinanza italiana.

Si dà atto che, in data odierna, a seguito di esecuzione di decreto di perquisizione domiciliare emesso da quest’Ufficio a carico di uno dei soggetti indagati, la Polizia Metropolitana di Napoli ha rinvenuto numerose pietre lavorate di colore verde, azzurro e viola, per un totale di circa 80 oggetti, verosimilmente smeraldi, acquamarina e ametista, nonché monili verosimilmente in oro predisposti per l’incastonatura.

Sono in corso i conseguenti approfondimenti investigativi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews