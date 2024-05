CALVIZZANO, VANDALI E IDIOTI IN AZIONE NELLA VILLA DEDICATA AL NAPOLI: DISTRUTTA LA STATUA DI MARADONA

300 Visite

Incivili, vandali, cretini ancora in azione a Calvizzano, questa volta nella villa Cerullo, restaurata di recente e interamente dedicata ai protagonisti della storia del Napoli calcio. Ignoti, nella notte, hanno distrutto la statua in ricordo di Diego Maradona. La testa è stata divelta. Il caso è stato denunciato agli agenti della polizia municipale. La villa era stata inaugurata un anno fa, alla presenza di vecchie glorie del Napoli, tra cui Ruud Krol. “Che vergogna. È terribile – sottolinea il sindaco Giacomo Pirozzi – A volte ci vogliono anni per completare dei lavori pubblici e a causa di qualche teppistello, frustrato e senza alcuna ambizione, ci vuole poco per buttare all’aria tutto il lavoro fatto. Mi chiedo cosa si provi a deturpare in questo modo i beni pubblici? Questa gentaglia, per il semplice gusto di danneggiare ogni cosa, colpisce ciò che è di tutti”. E ancora: “Oggi chi ha vandalizzato la Villa non ha fatto un dispetto solo al Sindaco ma all’intero paese. Ogni cittadino dovrebbe mobilitarsi e ribellarsi nei confronti di chi compie azioni simili”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews