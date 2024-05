Degrado infinito nella piazzetta della pace: un appello per restituire dignità al Cuore verde di Marano

225 Visite

Egregio Direttore,

mi permetto di scriverle per condividere un’esperienza che mi ha profondamente colpito e che credo meriti l’attenzione della nostra comunità. Di recente, sono rientrato da un viaggio di lavoro in Africa, un continente affascinante per la sua natura incontaminata e le sue foreste rigogliose, ma anche molto provvisorio. Al mio ritorno a Marano, ho attraversato la Piazzetta della Pace, uno dei pochi spazi verdi nel cuore della nostra città.

È stato in quel momento che ho avuto una sensazione quasi surreale: per un attimo, mi è sembrato di ritrovarmi nuovamente immerso in quelle foreste africane. Purtroppo, non per la bellezza della natura, ma per il degrado e il disordine che regnavano sovrani in uno spazio che dovrebbe rappresentare un’oasi di tranquillità e benessere per i cittadini.

La piazzetta, che dovrebbe essere un luogo di incontro e di gioco per i nostri ragazzi, si trova invece in uno stato di abbandono che ferisce il cuore. Parco giochi abbandonato, recinzione e pavimentazione divelte, vegetazione incolta, sono solo alcune delle tristi realtà che ho dovuto affrontare. È assurdo pensare che in un luogo che dovrebbe essere un simbolo di serenità e di comunità si viva invece uno stato di degrado così evidente e sotto gli occhi di tutti.

Questa situazione mi fa male, soprattutto pensando ai giovani che ogni giorno passano per questi luoghi per recarsi a scuola. Che immagine della nostra città possono formarsi? Che speranza possono nutrire nel vedere uno spazio pubblico ridotto in tali condizioni?

Con grande tristezza e un senso di impotenza, ho abbassato lo sguardo e ho attraversato velocemente la piazzetta. È un degrado indegno per tutti noi, cittadini di Marano, che meritiamo uno spazio pubblico curato e rispettato.

Vorrei quindi denunciare pubblicamente questa situazione, nella speranza che possa essere un primo passo verso un cambiamento positivo. Invito le autorità competenti e tutti i cittadini a prendere coscienza di questo problema e a lavorare insieme per restituire alla Piazzetta della Pace e a tutti i luoghi pubblici di Marano la dignità e il decoro che meritano.

Grazie per l’attenzione e per il prezioso lavoro che svolgete quotidianamente nel tenere informata la nostra comunità.

Cordialmente,

Fabio Morra













