Sant’Antimo: violenza di genere. Due donne arrestate dai carabinieri nel giro di 24 ore

Ancora Sant’Antimo e ancora un altro episodio di violenza di genere. Anche oggi il protagonista in negativo è una donna. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia una 46enne con precedenti specifici.

I carabinieri – allertati dal 112 – intervengono nell’appartamento dell’ex marito e del loro figlio 23enne. In casa c’è anche la donna che, verosimilmente ubriaca, minaccia di morte le due vittime. I 2 già in passato avevano denunciato la donna responsabile di comportamenti aggressivi, violenti e minacciosi, dovuti all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. Un clima di terrore che era terminato con la denuncia da parte dell’ex marito e il trasferimento nella nuova abitazione. Lei però era tornata alla carica e nonostante la presenza dei militari non cessava la sua ira. Con non poche difficoltà i militari hanno bloccato la 46enne che, messa nella gazzella, ha sferrato calci e pugni alle paratie contenitive del veicolo militare. Necessario l’intervento del 118 con il personale sanitario che ha sedato la donna e trasferita nell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. La donna, una volta dimessa, è stata portata nel carcere di Pozzuoli a disposizione dell’Autorità giudiziaria.













