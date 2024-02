Finanziere killer. Doppio omicidio e confessione: “Ho fatto un casino”

62 Visite

Ennesimo femminicidio, le vittime sarebbero potute essere addirittura tre, ma una si è salvata chiudendosi in bagno. La strage è avvenuta a Latina e a compierla è stato un finanziere di 27 anni, Cristian Sodano. il duplice omicidio è avvenuto un appartamento del quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Il killer, originario di Minturno e in servizio a Ostia, è stato arrestato perché sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e Reneè Amato, 19, rispettivamente madre e sorella di una 22enne, ex fidanzata del militare, al termine di una lite in casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Zomparelli e Amato hanno pagato con la vita l’essere intervenute nella discussione che il finanziere ha avuto con la 22enne.

I poliziotti – si legge su Il Corriere della Sera – lo hanno aspettato sotto casa dello zio, ex carabiniere. Il killer lo avrebbe chiamato dopo la strage: “Ho fatto un casino“, dopo aver tentato una fuga nei campi lo ha contattato da un’area di servizio. Ma lo zio aveva già avvisato i militari. “Vieni che ne parliamo con calma“, aveva detto per telefono al nipote. Ad attenderlo c’erano appunto i poliziotti che lo hanno arrestato. La relazione tra i due si era già interrotta ma il finanziere era tornato a discuterne con la giovane. Che cosa poi abbia scatenato la sua reazione contro le due donne è ancora da chiarire.













