MARANO. VIA RANUCCI ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO, SANTORO: “LA CITTA’ E’ IN DECLINO, IL FESTIVAL DELL’ORRORE DI MORRA CONTINUA”

“Marano, grazie alla sciattezza e all’impreparazione dell’Amministrazione Morra, sta diventando sempre di più una città gruviera e dei pericoli dietro l’angolo. Sono trascorsi diversi mesi dalla chiusura di Via Ranucci, un’arteria strategica che congiunge il centro storico con il corso di Marano, ma nonostante questo nulla è stato fatto. Commercianti, residenti e passanti si trovano in un imbuto pericolosissimo. Persino il 118 ha difficoltà a raggiungere il tratto di strada, trasformato nell’ultimo periodo in un orrendo parcheggio abusivo. E gli studenti? I Pedoni? Non sono in pericolo nel transitare nei pressi di un palazzo a rischio crollo? Morra e i suoi sono letteralmente disinteressati alle vicende che riguardano la città. Oramai si dedicano solo ed esclusivamente a feste e festicciole, per distrarre l’attenzione pubblica dai problemi seri. Il Sindaco “inadeguato”, invece di fare il salto di qualità, si è avvalso di altrettanti assessori inadeguati che non conoscono minimamente il territorio. L’obiettivo di Morra? Distribuire “mancette elettorali” a destra e manca pur di far quadrare i conti della sua campagna elettorale. L’altro giorno ho sentito l’Assessore Varriale dire di non sapere che Via Ranucci fosse chiusa. Siamo alla follia. Siamo ai limiti della “strafottenza funzionale”. Per quanto tempo ancora potrà andare avanti così. Quando finiremo di assistere a questo festival dell’orrore. Ho dato tempo al primo cittadino e alla sua squadra di lavorare ma ad oggi, a distanza, di diversi mesi gli dico che il tempo è finito. Il tempo delle panzane è finito, ora o amministrino o tornino da dove sono venuti.” – Così in una nota Fraancesco Santoro, consigliere comunale di minoranza.













