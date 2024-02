Gentile direttore, questa è la situazione dopo lavoro fatti dalla Tim alcuni mesi fa in un tratto di via Del Mare altezza traversa Sant’Ignazio. Pericolo per le moto che spesso raggiungono una elevata velocità in questo tratto prima di una leggera curva, oltre al rumore continuo che si genera con il passaggio di auto camion e pullman di linea. Rumori che si sentono fino al terzo piano con conseguente tremolio dello stabile.